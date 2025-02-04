Глава Турции считает, что торговая война в мире усилится

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что в мире усилится торговая война. Страна пересмотрит дорожную карту экономики и торговли.

"Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать", - сказал Эрдоган, пишет РИА Новости.

Ранее Китай ответил на введение США 10%-ных пошлин на свою продукцию схожими решениями. Они коснулись угля и нефти. Пошлина в 10% введена на импорт нефти и сельскохозяйственной техники, в 15% – на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), импортируемые из США. 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. И уже 3 февраля власти Мексики согласилась использовать свою армию против наркоэкспорта в США, в связи с чем Трамп отменил пошлины против этой страны.