Российскую девочку спасли от ампутации пальца после отпуска на Мальдивах

Российской девочке чуть не ампутировали палец на Мальдивах. Семья из Москвы потратила один миллион рублей на отпуск. Отдыхали они всего три дня, пишет АиФ.

Как рассказывает женщина, дети играли в салки вокруг виллы. В какой-то момент старший сын сильно хлопнул дверью и прижал палец младшей дочери.

"Мы не сразу поняли, откуда такой нечеловеческий крик, а когда разжали дверь, палец у дочки был уже темно-фиолетового цвета, весь в крови", - сказала мама детей.

В местной больнице не смогли помочь малышке. Они сказали, что скоро все пройдет и посоветовали менять повязку каждый раз, "когда будем купаться, и беречь палец от повторного удара". Врачи отправили их обратно в отель.

Ночью у девочки поднялась температура. Вызванный снова доктор сказал, что он ничем не может помочь, и нужно ехать в госпиталь, где тоже не смогли оказать никакую помощь.

Родители отправили фотографию пальца дочери врачам в Москве. Они сказали, что нужно срочно делать операцию.

В столице выяснилось, что четырехлетняя россиянка могла лишиться пальца, если бы семья вовремя не вернулась. Российские врачи провели ей операцию и сохранили руку целой. По словам родителей, кредит банку они будут выплачивать еще долго.