Фильм "Пришелец", снятый на Урале, отправится на фестиваль кино в Калифорнии

Снятый на Урале фильм "Пришелец" режиссера Ивана Соснина, вошел в основную программу американского фестиваля Cinequest Film Festival. Об этом сообщает команда фильма.

Международный фестиваль CQFF проходит в Калифорнии с 11 по 23 марта, признан читателями USA Today лучшим фестивалем, а среди его победителей такие звезды как Джей Джей Абрамс, Николас Кейдж, Харрисон Форд, Эль Фанинг и многие другие.

"Пришелец" будет показан в основном конкурсе Cinequest Film Festival, и надеемся, что у нас будет возможность представить "Пришельца" американскому зрителю лично. Конечно, будем рады вашей поддержке: на фестиваль может попасть любой желающий, билеты на Cinequest уже в сети", - сообщает команда фильма.

История разворачивается в небольшой уральской деревне вокруг местного дурачка Леши, который одержим поиском внеземной цивилизации. Он живет в самодельном доме из мусора, рисует круги на полях и пытается поймать радиоволны, чтобы связаться с пришельцами. Все в деревне смеются на героем, пока его действительно не посещает таинственный визитер.

Напомним, впервые "Пришелец" был показан в 2024 году в основной программе ММКФ, где стал единственной российской работой. В январе уральский сай-фай победил на азиатском фестивале Dhaka International Film Festival в категории Spiritual Films Section. Американская аудитория увидит картину впервые.