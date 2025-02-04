Беркович*, осужденную за оправдание терроризма, отправили в колонию

Режиссера Евгению Беркович*, осужденную по делу об оправдании терроризму, начали этапировать в колонию.

"Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно", - сообщается в Telegram-канале ее группы поддержки.

Что касается драматурга Светланы Петрийчук*, по ней пока информации нет.

В декабре 2024 года апелляционный военный суд смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. Ранее их осудили на шесть лет колонии каждую. Суд счел, что их постановка "Финист Ясный сокол" оправдывает терроризм. Девушки вину не признали и подали апелляцию на приговор. Спектакль несколько лет с успехом шел в Москве, получил "Золотую маску" в нескольких номинациях.

*внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга