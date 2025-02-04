Все школы Екатеринбурга проверят после поножовщины в гимназии №205

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о сегодняшнем инциденте в гимназии №205, где в ходе конфликта между учениками произошла поножовщина. Теперь все школы города ожидают проверки.

Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, он уже проинформирован о ситуации в гимназии.

"К большому счастью, обошлось без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего, оказали необходимую помощь и отправили домой", - рассказал Алексей Орлов.

Глава города отметил, что произошедшее просто недопустимо и необходимо разобраться, как именно в гимназию был пронесен нож.

"Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности – камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов – во всех муниципальных учебных заведениях города", - добавил мэр.

Напомним, что ученик уральской гимназии пырнул ножом другого школьника в ходе возникшего конфликта. Сейчас в ситуации разбираются полицейские, Следственный комитет и прокуратура.