"Жених" школьницы-"невесты" украл у родителей деньги, чтобы похитить девочку из тюменского села

Тюменские следователи официально прокомментировали ход расследования уголовного дела о похищении 13-летней школьницы из села Княжево, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, девочка вела романтическую переписку с подростком из Волгоградской области. Она сообщила парню, что ей 16 лет. Молодой человек, не сообщив ничего родителям, взял из дома 40 тыс. руб., нанял такси и поехал за школьницей, чтобы жениться на ней. О произошедшем узнали его родители, выехали в Саратовскую область, а выяснив, что девочка наврала о своем возрасте, якобы попытались вернуть ребенка родителям - сели в такси, в котором ехала парочка, но по дороге были остановлены сотрудниками ГИБДД.

Сообщается, что в отношении девочки противоправные действия не совершались. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, включая возможное давление на девочку.

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщали, что школьницу якобы украли цыгане. Наш источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию. В настоящий момент девочку уже вернули домой.