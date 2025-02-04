04 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В зоне крупного пожара под Екатеринбургом выявлено превышение вредных веществ

Роспотребнадзор получил результаты исследований качества воздуха в зоне жилой застройки недалеко от крупного пожара под Екатеринбургом. Выявлены превышения вредных веществ.

Сигнал о возгорании поступил утром 4 февраля. Сообщалось, что пожар произошел в поселке Полеводство на улице Трактористов. Горел ангар на площади 2 тысячи 400 квадратных метров.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пробы были отобраны специалистами в ближайшей к зоне возгорания жилой застройке – на улице 3-й Яшмовой и улице Старожилов. Качество воздуха исследовалось по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

"В обеих точках отбора проб установлено превышение нормативов по показателям "бензол", "ксилол", "толуол", "этилбензол", "стирол". Гигиенические нормативы превышены незначительно: от 1,1 до 1,3 ПДК. Кроме того, выявлено превышение содержание углерода в атмосферном воздухе на улице Старожилов. Остальные показатели качества атмосферного воздуха находятся в норме", - отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что продолжают держать ситуацию на контроле.

В данный момент пожар в ангаре под Екатеринбургом уже потушен. Точную причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Теги: Роспотребнадзор, пожар, ангар, вещества, воздух, исследования, Екатеринбург


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