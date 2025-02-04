Депутаты Гордумы Астрахани помогли организовать волонтерский десант астраханцев в пострадавшую Анапу

Астраханские волонтеры при содействии председателя Городской Думы Игоря Седова, руководителя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александра Тихонова, депутата Городской Думы Равиля Янборисова, а также Ресурсного центра волонтеров при Агентстве по делам молодежи Астраханской области отправляются в Анапу.

Команда из 10 человек примет участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

По поручению губернатора Астраханской области была оперативно организована волонтерская группа, которая будет на протяжении двух недель очищать береговую линию от мазута.

«Мы в кратчайшие сроки собрали команду волонтеров, готовых помочь в сложной ситуации. Это важный вклад не только в экологическое восстановление, но и в укрепление духа взаимопомощи», - отметил Александр Тихонов.