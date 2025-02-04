Посол Ирана приедет на Парад в честь 80-летия Победы в ВОВ

Посол Ирана в России примет участие в церемонии празднования 80-летия Великой Победы. Он рассказал, что участие иранской делегации в Параде пока обсуждается, пишет ТАСС

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Для участия в Параде Победы на Красной площади пригласили представителей 19 стран.

Сообщалось, что Владимир Путин пригласил руководителей стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву.

"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал глава российского государства.

Также российский президент предложил воинским расчетам из этих государств принять участие в Параде на Красной площади.

В неформальной встрече руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ), которая состоялась 25 декабря, кроме Владимира Путина участвовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не боится критики европейских лидеров из-за решения посетить парад Победы 9 мая в Москве. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидению Сербии. Фицо отметил, что его уже и так критикуют.

"Я вам скажу: либо мы суверенны и нам необязательно получать согласие каких-то крупных стран для наших решений, либо суверенитета не существует и тогда мы будем делать только то, что хотят крупные игроки на международной арене", – отметил Фицо.