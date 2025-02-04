В Нижневартовске вандал повредил памятник Защитнику Донбасса

В Нижневартовске вандал повредил памятник Защитнику Донбасса, расположенный на территории Аллеи Памяти. Вечером он отломил часть скульптуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры, подозреваемый задержан. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 33-летний местный житель.

Дознанием в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.