Глава Екатеринбурга утвердил список из 189 домов, в которых проведут капремонт в 2025 году

Глава Екатеринбурга утвердил перечень из 189 жилых домов, в которых проведут капитальный ремонт общего имущества в 2025 году. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Где-то планируется обновить инженерные сети, фасады зданий, подвальные помещения, заменить лифты и так далее. Где-то будет выполнен весь комплекс работ", - рассказал градоначальник.

Полный список домов опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Ранее мы писали, что в 2025 году Фонд капремонта Свердловской области не будет производить работы на объектах культурного наследия.