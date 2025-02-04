Противники мусорного полигона в Сысерти просят пересмотреть концессионное соглашение о строительстве

Вторую неделю в Екатеринбурге проходят пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. К резиденции губернатора Евгения Куйвашева сегодня приехал житель села Черданцево, который требует пересмотреть концессионное соглашение по строительству завода "Екатеринбург-Юг".

"Цель пикета привлечь внимание и рассмотреть концессионное соглашение между правительством Свердловской области и австрийскими бизнесменами. Это концессионное соглашение не показывают народу, мы не можем посмотреть что там и как. Но суть этого соглашения в том, что на землях сельхозназначения собираются построить полигон. В области говорили, что 26 площадок, но ни одну нам не озвучили, а именно уперлись в наши Сысертские земли. Это земли сельхозназначения, южная окраина области, это житница наша и ее хотят загадить. Я против этого", - заявил уралец.

На его плакате надпись: "Губернатор, требуем проверки концессионного соглашения!"

Напомним, ранее юрист и общественник Иван Волков обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Евгения Куйвашева, а также концессионера будущего мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" - ООО "Эклогические системы" на предмет возможного совершения ими фиктивных сделок, сделок с заинтересованностью, в том числе, в части заключения концессионного соглашения.

По его словам, еще в мае 2024 года губернатор на личной встрече с ним заявил, что изначально для завода рассматривалось 100 площадок, а потом их количество сократилось до 26. Однако, даже тогда юристу не предоставили список. Более того, по словам Волкова, уже осенью 2024 года в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области проводились совещания с участием исключительно представителей ООО "Экологические системы", обсуждавших именно площадку в Сысертском районе. Это при том, что в декабре Евгений Куйвашев на "прямой линии" заявил, что решение все еще не принято.