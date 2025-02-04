Бывший замглавы Пскова Грацкий получил срок за взятку

Получил срок бывший вице-мэр Пскова Александр Грацкий. Речь идёт о наказании за взятку.

В 2022-23 гг. политик получил от представителей юрлиц автомобиль, деньги и наручные часы. В общей сложности речь идёт о 6 млн руб. В ответ он утвердил сделанную организациями работу по муниципальным контрактам, а также пообещал в будущем делать то же самое.

Приговор суда – 10 лет колонии строгого режима и штраф в 5,7 млн руб., сообщает управление СКР по Псковской области.