Алексея Кортнева "отменили" в Театре мюзикла

Лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева исключили из постановки Московского театра мюзикла. Об этом сообщила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

По ее словам, руководство театра пишет объяснительную в Минкульт.

Музыкант, который не поддержал проведение спецоперации на Украине, должен был участвовать в спектакле "Тест на любовь".

"Каждый раз нужен шум. А должна быть раз и навсегда поставлена точка - осудил Россию, СВО, наших парней, руководство страны - изволь за это отвечать", — написала Поплавская.

Напомним, в феврале 2023 года у "Несчастного случая" отменили концерт в новосибирском Академгородке: перед началом выступления на площадку приехали МЧС и полиция, заявившие о задымлении в здании. Кортнев, якобы, показал неприличный жест в сторону полицейских. На него завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". Позже артист запостил видео, в котором извинился перед полицейским. В августе новосибирский суд оштрафовал фронтмена группы на 20 тыс. руб. и прекратил уголовное дело.