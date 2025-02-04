В ЯНАО внедряют цифровой сервис для обеспечения безопасности на промыслах

Современная система видеоаналитики внедрена на месторождении "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза". Как сообщили Накануне.RU на предприятии, цифровой сервис применяет искусственные нейронные сети для сбора и анализа данных с видеокамер и датчиков, размещенных на производственных площадках. Программно-аппаратный комплекс отслеживает не только соблюдение правил промышленной безопасности сотрудниками предприятия, но и изменения состояния технологического оборудования. Система сама вносит все данные в электронный журнал, а затем анализирует и вычисляет приоритетные направления для развития культуры безопасного производства.

"Используемая на наших объектах система видеоаналитики позволяет своевременно предотвращать потенциально опасные ситуации, сводя к минимуму влияние человеческого фактора и создавая для персонала комфортные условия труда. Проактивный подход – фундамент нашей политики в области производственной безопасности", — отметил директор по вводу новых мощностей предприятия Тагир Калимуллин.

Цифровой сервис для нефтяников разработала ИТ-компания NVI Research (дочерняя компания NVI Solutions). Искусственный интеллект поможет сделать производственные процессы на месторождениях максимально безопасными.

"Наша система видеоаналитики все более востребована компаниями, чьим приоритетом является создание безопасных условий труда для сотрудников и партнеров. Предложенная нами технология позволяет минимизировать потенциальные риски, что в конечном счете повышает эффективность производства", — рассказал генеральный директор NVI Solutions Филипп Беляев.

Дочернее предприятие "Газпром нефти" ведет добычу углеводородов на 37 месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, работая на территории площадью свыше 50 тыс. квадратных километров.