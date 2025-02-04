В Березниках подростки снежками затушили Вечный огонь

В Березниках подростки потушили Вечный огонь. Об инциденте сообщил глава города Березники Алексей Казаченко в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в субботу на службу 112 поступил сигнал от горожан о погасшем пламени на Мемориале Победы. Записи с камер видеонаблюдения показали, что Вечный огонь погасил один из подростков, кинув в него снежком.

"Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы. Благодарю сотрудников "Газпрома" за оперативность. Вечный огонь зажгли вновь в течение 20 минут", - написал мэр.

На вандалов написали заявление в полицию.

В следственном комитете сообщили, что проводят проверку информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.