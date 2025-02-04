Россиянина, который находится в заложниках в секторе Газа, скоро освободят

Россиянина Александра Труфанова скоро освободят из заложников сектора Газа. Он не ранен и чувствует себя хорошо.

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Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Также, по его словам, движение учтет пожелания России при решении о судьбе уроженца Донбасса Максима Харкина, но его судьба будет решаться на втором этапе сделки по освобождению заложников.

Он также добавил, что в ХАМАС надеются, что РФ поможет в восстановлении инфраструктуры Газы.

ХАМАС признали террористической организацией Израиль, Канада, США, Япония, Новая Зеландия, Аргентина и Евросоюз.

21 января посол России в Израиле Анатолий Викторов высказался о сроках возможного освобождения из плена удерживаемого "ХАМАС" россиянина Александра Труфанова.

По словам дипломата, речь не идёт о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение трёх-четырёх недель, судя по графику, он будет освобожден. Есть информация, что Труфанов был ранен, и состояние его здоровья – не совсем удовлетворительное, сообщал ТАСС.

В ноябре 2024 г. МИД России призвал незамедлительно освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорилось в комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой. По словам Захаровой, тема освобождения заложников "является приоритетной" в контактах российской стороны с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций.