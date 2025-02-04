Результаты расследования авиакатастрофы в Казахстане будут опубликованы на этой неделе

Расследование авиакатастрофы в Актау находится на завершающем этапе, заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

По его словам, в ближайшие дни будет официально опубликован предварительный отчет, передает РИА Новости.

Карабаев добавил, что к расследованию привлечены специалисты от Азербайджана, России, Бразилии (как страны-производителя потерпевшего крушение самолета), а также от Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился 25 декабря в Казахстане. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России.