"Прошу не делать из меня отрицательного героя". Депутат Чачин обратился к СМИ Екатеринбурга из зала суда

Депутат гордумы Екатеринбурга Виталий Чачин обратился к представителям СМИ, присутствующим на судебном процессе, и попросил не делать из него отрицательного героя. Он намекнул, что у желающих его засудить есть свои причины, и саркастично отметил, что силовые структуры Среднего Урала "никогда не ошибались".

"Прошу вас не искажать все происходящее здесь перед своими читателями и понимать, что на скамье подсудимых сегодня находится не просто депутат, который совершил проступок, как считает прокуратура. Дела в отношении меня возбуждали в разгар предвыборной кампании, возбуждали первые лица силовых структур Свердловской области и согласовывали их тоже. А, как известно, они у нас не ошибаются и не могут ошибаться", - заявил Чачин.

Парламентарию вменяют пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

Чачин также рассказал, куда ушли 286 млн рублей, которые он получил при заключении контрактов, как утверждает следствие, по весьма сомнительной схеме. До этого гособвинитель зачитала материалы уголовного дела. По словам сотрудницы прокуратуры, Чачин заключил ограничивающее конкуренцию соглашение с другой организацией. В дальнейшем его компания выиграла ряд контрактов, при этом, по версии следствия, применялась схема "Таран". Был извлечен доход на сумму более 286 млн рублей

"Когда вы пишете в своих новостных лентах, что я сделал доход в размере 280 млн руб., не забывайте, что у всех объектов есть своя себестоимость. И, соответственно, с той части прибыли, которая была извлечена, более половины было уплачено в качестве налогов, зарплат и так далее. В материалах дела находится заключение экспертизы, которое свидетельствует о том, что доход мог составить порядка 3-5%, то есть 10-15 млн. По факту же, учитывая, что объекты выполнялись в ковидный и постковидный период, с учетом бешеного роста цен на материалы, эти объекты были убыточными, и мне еще пришлось доплатить, осознавая социальную значимость этих объектов, из своего кармана, чтобы их построить", - сказал депутат.

В заседании объявлен перерыв до 6 марта. На нем продолжат исследование материалов дела. Следствие избрало Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.