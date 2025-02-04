После смерти кузнеца на предприятии в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело

К расследованию гибели кузнеца на Каменск-Уральском металлургическом заводе подключился следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

"Истребована и анализируется необходимая техническая, должностная и характеризующая документация, осуществляются допросы свидетелей из числа работников и администрации предприятия, назначаются необходимые экспертизы", - добавили в следственном комитете.

Трагедия произошла 3 января. По предварительным данным, в кузнечно-прессовочном 4 цехе по складированию штамповок произошло частичное обрушение пола. В результате одна из конструкций упала на кузнеца. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокурорами уже устанавливаются сотрудники предприятия, отвечающие за соблюдение техники безопасности и надлежащее состояние производственных площадок.