Примем всех! Ректор УрГПУ пообещал зачислить в вуз всех желающих

То, что совсем недавно вызвало бы коррупционный скандал, похоже, становится обыденным. Ректор Уральского государственного педагогического университета Юрий Биктуганов пообещал зачислить в вуз всех пришедших.

Как пишут региональные СМИ, такова региональная стратегия по увеличению числа педагогов. И Биктуганов, ранее занимавший пост министра образования и молодежной политики Свердловской области, намерен радикально решать эту проблему. В вуз будут принимать всех подряд. Кто не в состоянии поступить, того все равно зачислят. Такова позиция властей. К слову, в прошлом году УрГПУ стал лидером по приросту совокупного приема среди педвузов Минпросвещения (+24%), пишут образовательные телеграм-каналы.

"Всем выпускникам, кто был на дне открытых дверей, я гарантировал поступление в педуниверситет. Ребята сдают экзамены и по итогам ЕГЭ поступают. Ориентированным на целевое [обучение] - баллы ниже на 30%. И если даже не набрал баллы, с привлечением муниципалитетов они все же поступят. Меня в этом вопросе Евгений Куйвашев поддержал", - сказал ректор УрГПУ, уверенный, что он обеспечит регион учителями.

Биктуганов признает, что сейчас очень низкий процент трудоустройства по специальности. Иными словами, выпускники педвузов идут куда угодно, но только не в школу. Его задача - изменить это.

Это решение вызывает массу вопросов. Какие будут выпускники, если будут брать всех подряд? А кроме того, сколько из них все-таки придут в школу, несмотря на позицию ректора. Этим вопросом власти вообще не задаются, считая, что все заканчивается набором в педвузы, где большой конкурс. Об этом, в частности, постоянно говорит нынешний министр просвещения РФ Сергей Кравцов, отрицая проблему нехватки учителей и сводя ее к смешным цифрам в 10-20 тыс. на всю страну. В то время как по данным "Родной школы", основанным на официальных данных самого Минпросвещения, реальная нехватка учителей составляет 550 тыс. Именно настолько количество ставок школьных учителей в России больше самих учителей.

Недавно было принято решение о слиянии двух педагогических вузов Екатеринбурга: УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (бывший Свердловский инженерно-педагогический институт). Формально РГППУ присоединен к УрГПУ. В РГППУ отмечали, что объединение вызывает недоумение. УрГПУ готовил учителей для школ, а РГППУ - для колледжей, а также инженеров и других специалистов для предприятий региона.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев считает, что проблема нехватки учителей достигла таких масштабов, что рано или поздно придется принимать радикальные меры, в том числе брать в школы выпускников колледжей и людей без педагогического образования, просто желающих обучать детей. Но это могут быть лишь временные меры, до тех пор пока в школы не пойдут выпускники вузов. Эта задача касается всей страны и должна быть поставлена на федеральном уровне в качестве меры спасения массовой школы. Можно ли ее решить в одном отдельном регионе, не изменяя плачевного положения учителей, даже увеличив набор в педвузы?

Отметим, что в 2024 году средняя зарплата учителей школ в Свердловской области была 75 тыс. рублей. В расчете на ставку это всего около 40 тыс. рублей на руки. Нехватка, например, учителей математики такова, что в среднем один учитель математики в регионе работал почти на 1,9 ставки.