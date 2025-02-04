04 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Юрист попросил Генпрокуратуру проверить свердловские власти и бизнесменов, заинтересованных в мусорном полигоне в Сысерти

Генпрокуратуру просят проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе. Соответствующее обращение на 10 страниц составил юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам. Подробнее в материале Накануне.RU.

В своем обращении Волков рассказывает всю историю, развернувшуюся в Сысертском районе - от объявления проекта и попытки протащить его без общественных обсуждений, до последнего приказа тогда еще министра ЖКХ Смирнова, который за несколько дней до своей отставки разрешил строительство завода на землях, все еще имеющих статус сельхозназначения. На каждом этапе, считает юрист, муниципальные и региональные власти нарушали и могли нарушить целый ряд законов. Вот лишь некоторые из них:

  • Конституция РФ, статья 42 – право каждого на благоприятную окружающую среду;
  • Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (статья 33 - обязательность проведения ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду));
  • Водный кодекс РФ, ст.65 – запрет размещения опасных и оказывающих негативное воздействие объектов в водоохранных зонах;
  • Федеральный закон №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (статья 3 - право граждан на получение информации о воздействии объекта на окружающую среду и статья 14 - обязательность учета общественного мнения);
  • Федеральный закон №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (статья 18 - обязанность обеспечения безопасности среды обитания и статья 24 - запрет на размещение объектов, угрожающих санитарно-эпидемиологическому благополучию);
  • СанПиН 2.1.7.1038-01 - "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", "санитарные требования к размещению отходов" (пункт 1.5 - учет мнения населения при выборе площадки, пункт 2.3 - запрещает размещение полигонов ТКО в водоохранных зонах и пункт 2.4 - запрещает размещение вблизи торфяных месторождений);
  • Конвенция Эспо (ратифицирована РФ) – об обязательном учете общественного мнения при экологически значимых проектах;
  • Конституции России, ст. 3 — право граждан на участие в управлении Государством;
  • Градостроительный кодекс РФ (статья 29 - обязательность проведения публичных слушаний и статьи 36, 37 - о планировке территории);
  • Статья 33 Конституции России – право на участие в управлении делами государства;
  • Статья 42 Конституции России – право граждан на благоприятную окружающую среду;
  • Статья 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями;
  • Статья 286 УК РФ – превышение должностных полномочий;
  • Статья 290 УК РФ – получение взятки;
  • Статьи 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" – нарушение обязанностей по предотвращению конфликта интересов.

Помимо этого Волков указывает, что несмотря на постоянные разговоры об альтернативных площадках, среди которых и был выбран участок у деревни Андреевка, никто об этих площадках так и не слышал. О списке из 26 территорий лишь говорят вслух. Его не смог предоставить и губернатор на личной встрече с юристом в мае 2024 года.

"Когда Волков напомнил, что региональные власти искали площадку порядка 10 лет и в итоге выбрали наименее подходящую, Куйвашев сообщил, тем не менее, что окончательное решение еще не принято, поскольку необходимо проведение государственных экологических и иных экспертиз. В то же время он отказался раскрывать список альтернативных площадок, заявив, что изначально их было около 100, в итоге осталось 26, но кто и каким образом проводил отбор, осталось неизвестным. При этом губернатор согласился рассмотреть площадки, предложенные местными жителями и активистами, и пообещал, что на следующий день с Волковым свяжется его помощник по имени Константин. Однако никто ни с ним, ни с представителями АНО "Щит Малой Родины" (противники мусорного полигона) так и не связался", - говорится в обращении Генпрокурору.

Когда же Волков предложил губернатору создать рабочую группу из представителей местных жителей Сысерти, общественных деятелей, экологов и активистов для обсуждения возможных вариантов размещения проекта, Куйвашев, по его словам, категорически отверг это предложение, отмечая, что времени на выбор уже почти не осталось. При этом, в декабре во время "прямой линии" он заявил, что власти еще не определились с местом строительства. Стоит отметить, что уже на следующее утро на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная еще в июле 2024 года, в которой указано, где именно планируется строительство.

Волков указывает на то, что осенью 2024 года в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области проводились совещания с участием исключительно представителей ООО "Экологические системы" (концессионеры проекта), обсуждавших именно площадку в Сысертском районе. Никто из общественников, экологов или жителей не был приглашен.

"Это свидетельствует о том, что альтернативные площадки фактически даже не рассматривались, процесс принятия решений был закрытым и предвзятым", - утверждает юрист.

В обращении также сказано, что против строительства "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе выступил и Минсельхоз РФ, а замминистра Светлана Ходнева дополнительно направила в адрес правительства Свердловской области возражение ведомства и попросила изменить расположение мусорного полигона. Однако мнение представителей Федеральных органов власти якобы было проигнорировано, что, как считает юрист, нарушает принцип совместного ведения (ст. 72 Конституции РФ).

Иван Волков отметил, что арест и обвинения в коррупции экс-министра ЖКХ Смирнова ставят под сомнение законность решений, принятых под его руководством, в том числе, касающихся проекта мусорного полигона.

В связи с этим Генпрокуратуру просят провести антикоррупционную проверку действий бывшего министра и его непосредственного руководителя Евгения Куйвашева на предмет возможного злоупотребления служебным положением и конфликта интересов при заключении концессионного соглашения и реализации проекта.

Ведомство также просят затребовать объяснения у местных властей, почему те не раскрыли список из альтернативных площадок под мусорный полигон, организовать независимые публичные (общественные) слушания с привлечением жителей Сысертского района и рассмотреть вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела, если в ходе проверки будут установлены признаки преступлений, предусмотренных УК РФ.

Помимо этого Волков попросил уделить особое внимание концессионеру проекта ООО "Экологические системы", передавшему ему участок под строительство "Агропромкредиту" и АО "Облкоммунэнерго", которой якобы принадлежит будущий оператор комплекса "Екатеринбург-Юг". Юрист заявляет, что все три организации якобы связаны одними бизнесменами.

"Направить запрос в органы ФНС для проверки аффилированности компаний, участвующих в проекте, на предмет возможного совершения ими фиктивных сделок, сделок с заинтересованностью, в том числе, в части заключения концессионного соглашения, в связи с наличием признаков конфликта интересов. Рассмотреть вопрос о подготовке и направлении административного искового заявления в суд в защиту неопределенного круга лиц, - к губернатору Свердловской области, правительству Свердловской области, ООО "Экологические системы", заинтересованным в реализации проекта физическим лицам", - добавил юрист.

Напомним, что 27 января инициативная группа направила губернатору обращение с просьбой утвердить состав рабочей группы по вопросу мусорного полигона, создание которой ранее взяло под контроль Минприроды РФ. Ответа пока так и не последовало.

Теги: Сысерть, Волков, Смирнов, Куйвашев, Генпрокуратура, обращение, мусорный полигон


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