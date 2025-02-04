В Госдуме предложили обязать мигрантов уезжать из России по окончании трудового договора

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, обязывающий иностранцев покинуть Россию после истечения срока трудового договора, если он не был перезаключен. Об этом сообщает ТАСС.

"После истечения срока действия срочного трудового договора или его досрочного расторжения иностранный гражданин обязан покинуть территорию РФ в течение 10 рабочих дней, за исключением случаев заключения иностранным гражданином нового срочного трудового договора не позднее 20 рабочих дней со дня истечения срока действия последнего", - говорится в проекте.

Данная инициатива не распространяется на иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов.

Законопроектом также предлагается ограничить срок заключения трудового договора с иностранными гражданами одним годом.

В прошлом году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался за жесткое регламентирование въезда мигрантов в страну. После его резких высказываний Госдума приняла целый ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

В Кремле заявляли о необходимости регламентировать трудовую миграцию, чтобы исключить преступность среди мигрантов. Правила должны быть жесткими, но удобными и понятными, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.