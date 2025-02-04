04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Politico: Зеленский в панике из-за согласия Трампа и Путина убрать его

Украина в панике (freak out) из-за того, что США и Россия настаивают на проведении выборов. Так называется статья в Politico, в которой речь идет о том, что президенты России и США едины во мнении, что Зеленский мешает мирному урегулированию.
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Издание напоминает, что на днях специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся даже во время войны и это важно для демократии. При этом Владимир Путин неоднократно говорил, что не признает Зеленского законным президентом, так как срок его полномочий истек. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова повторил это. Украине необходимо легитимное руководство чтобы рассчитывать на мирное урегулирование. То есть Украину, вероятно, будут принуждать провести выборы.

Бывший украинский министр на условиях анонимности сказал, что рассматривает это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в необходимости ухода Зеленского.

Украина не может провести выборы законным путем, поскольку по местной конституции они запрещены в условиях военного положения. Но Келлог сказал, что выборы могут состояться к концу года, особенно если договоренности с Россией будут достигнуты.

На днях Дональд Трамп сказал, что США начали большую работу над урегулированием военного конфликта. Он намерен провести переговоры с Путиным и надеется заключить хорошую сделку.

Накануне Зеленский, который начал обо всем догадываться, заявил, что вести переговоры без Украины опасно и его тоже нужно пустить. Его бывший советник Алексей Арестович (внесен Россией в список экстремистов и террористов), который порвал с Зеленским еще в 2023 году и уехал за границу, считает, что с Украиной обсуждать ничего не будут, ее просто поставят перед фактом. А кроме того, в соглашении могут быть закрытые статьи, о которых на Украине узнают потом.

Теги: зеленский, трамп, путин, украина


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