Ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии

Ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии. Об этом договорились российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко, сообщил глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, пишет АиФ.

"Россия в соответствии с союзническими обязательствами, которые в 2024 году были закреплены в Концепции безопасности Союзного государства и двустороннем межгосударственном Договоре о гарантиях безопасности, готова предоставить Минску необходимую помощь и предпринять шаги для защиты общего оборонного пространства", — сказал он.

Полищук отметил, что на белорусской территории развернули совместную группировку войск, современные оборонные комплексы России и нестратегическое ядерное вооружение. Теперь вооруженные силы Белоруссии и органы безопасности республики могут "самостоятельно справляться с внешними и внутренними угрозами".

В декабре Лукашенко не исключил размещение десяти ракетных комплексов "Орешник" российского производства на территории республики.

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим", — сказал глава государства, отвечая на вопрос о количестве "Орешников", которые будут размещены в республике. Лукашенко отметил, что "если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше", сообщал Telegram-канал "Юнашев Live".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не спешит использовать более мощное оружие средней дальности как "Орешник" в ходе спецоперации.