04 Февраля 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Базу биометрических данных будут использовать для поимки телефонных мошенников

В России для борьбы с телефонными мошенниками кабмин РФ планирует собирать векторы голосов подозреваемых, при этом от последних не потребуется согласие.

Данные будут содержаться на единой антифрод-платформе, информацию о мошенничестве куда станут передавать органы власти. Как считают операторы связи, если сбор данных потребует анализа всех телефонных вызовов, то это повлечет за собой значительные вложения в вычислительную инфраструктуру. Также на единую платформу будут передавать информацию Банк России, операторы связи, провайдеры хостинга, социальные сети, маркетплейсы и граждане. Информацией смогут пользоваться ЦБ, силовые органы, федеральные органы власти и другие организации.

При подключении дополнительных сервисов абонентами ИИ-системы операторов будут анализировать вызовы по ключевым словам, которые используют злоумышленники, а также сверять голос звонящего с векторами из базы. Если выявлены ключевые слова или произошло совпадение по голосу, то система предупреждает абонента, что он разговаривает с мошенником.

В Минцифры заявили, что обсуждается ведение базы всех номеров мошенников и формирование базы векторов их голосов. Инициатива не коснется обычных граждан: речь идет только о мошенниках. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что под мошенниками в правительстве понимают "тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями".

Операторы связи называют перспективным использование векторов голосов мошенников. В настоящее время для выявления мошеннических звонков как правило применяются системы, которые основаны на анализе статистических данных, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России придумали новую схему обмана: они представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета (СК) и запугивают человека уголовным делом.

Теги: мошенники, биометрия


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