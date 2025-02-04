04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

С Россиян начнут онлайн-взыскания долгов за ЖКУ в первом полугодии

В России эксперимент онлайн-взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги с использованием ГИС ЖКХ, портала "Госуслуги" и системы "Правосудие" начнется в первом полугодии текущего года.
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Как заявили в Минстрое, проведено большое количество обсуждений с Минцифры как оператором Единого портала госуслуг и Судебным департаментом при Верховном суде, в зоне ответственности которого находится ГАС РФ "Правосудие". За счет сокращения времени рассмотрения дел в судах такой подход может способствовать сокращению дебиторской задолженности.

В ведомстве отметили, что существующий порядок взыскания с бумажным документооборотом будет сохранен, а электронная процедура станет альтернативной мерой, сообщают "Известия".

Напомним, пени за жилищно-коммунальные услуги для населения могут возрасти кратно уже с 2025 года. Дело в том, что их расчет жестко привязан к ставке рефинансирования (равна ключевой ставке) ЦБ РФ, а с учетом рекордного роста "ключа" в текущем году до 21% (и это не предел), суммы за просрочку платежей окажутся внушительными. Эксперты уже бьют тревогу и предостерегают правительство от необдуманных решений, а парламентарии просят кабмин продлить льготный период.

Теги: ЖКУ, взыскания, долги


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