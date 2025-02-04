Торговые сети и производители молока начали переговоры о ценах

В России несколько крупных производителей молочной продукции в конце декабря 2024 года оповестили торговые сети о повышении цен на свои товары к началу февраля.

Речь идет о таких компаниях, как "Вимм-Билль-Данн", Health&Nutrition, Ehrmann, "Савушкин продукт", "Молочный кит". Это подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В настоящее время ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5 до 10% на целый ряд позиций: крупнейшие сети страны снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, включив в перечень сметану, творог, ряженку, кефир. В магазинах стоимость 1 л питьевого молока составляет около 72 руб., что на 27% ниже средних цен по стране с учетом всех форматов розничной торговли.

Как заявила глава Молочного союза Людмила Маницкая, повышение цен на молочную продукцию — мера вынужденная. Есть общий рост затрат на его изготовление — на корма, электроэнергию, транспортные расходы. Также влияние оказывает инфляция. Сказываются и позитивные факторы: на рынке работает система прослеживаемости "Меркурий", а значит, он постепенно обеляется, фальсификат становится труднее изготовить. В итоге для легального производства нужно больше сырья.

В Минсельхозе, в Союзмолоке и Молочном союзе признали рост себестоимости производства. Однако в ФАС напомнили, что необоснованное повышение цен — основание для применения мер реагирования, сообщают "Известия".

Ранее производители молока пообещали снизить цены на продукцию после начала проверки Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что решение компании приняли еще до завершения проверки, так как объективных оснований на повышения стоимости продукции не было.