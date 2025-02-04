Трамп хочет получать от Украины редкоземельные металлы

США должны иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина.

Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. "Я требую гарантий по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — заявил глава государства. Это включает коммерческий элемент в "продолжающийся геополитический конфликт".

По словам президента США, Вашингтон достиг успехов по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, встретятся в Саудовской Аравии или ОАЭ.