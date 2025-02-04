В Москве подскочил спрос на элитную недвижимость

В Москве растет спрос на элитную недвижимость, поскольку в нее инвестируют обеспеченные россияне, у которых оказалось меньше возможностей тратить деньги за границей из-за санкций.

Также граждане вкладываются в недвижимость на родине, чтобы спасти деньги от инфляции после того, как Центробанк России поднял ключевую ставку до рекордных значений. Продажи элитных квартир, квадратный метр в которых стоит от 1,95 млн рублей ($19 тыс. 813), в Москве в 2024 году выросли почти на 40%. Их стоимость увеличилась на 21%. Таким образом, Москва находится в той же ценовой категории, что и Париж с Лондоном.

Стоимость некоторых элитных объектов недвижимости достигает ошеломляющих значений, которые чаще можно увидеть в Дубае или Лондоне. Например, дом, где находится ЖК "Левенсон" в районе Патриарших прудов, в прошлом году был продан за 3,8 млрд руб. ($38,1 млн). Дома в элитном коттеджном поселке "Камыши" в подмосковной Жуковке продаются по цене от $25 млн до $45 млн, сообщает Bloomberg.