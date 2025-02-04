Правительство РФ предложило запретить закупку импортного оборудования при наличии российского

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил запретить отечественным предприятиям покупать импортное оборудование при наличии на рынке его российских аналогов.

За 2024 год производство станков увеличилось на 40% в стоимостном выражении, инструмента — более чем на 10%, сообщает в пресс-службе кабмина. По словам вице-премьера, массовый заказ сформирован со стороны оборонно-промышленного комплекса, но влияние этого фактора будет постепенно снижаться. В дальнейшем развитие отрасли будет связано с реализацией нового национального проекта "Средства производства и автоматизации", который предусматривает в текущем году выделение 52 млрд руб. из бюджета.

В настоящее время запрещается закупать для государственных нужд некоторые виды иностранных станков и инструментов, если у них есть российские аналоги — в частности, это металлообрабатывающие станки и оборудование для обработки камня, дерева и твердых материалов.

По словам Мантурова, бывает, что предприятия обходят этот запрет, объясняя свои действия незначительными отличиями в технических характеристиках, сообщает "Интерфакс".