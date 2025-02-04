04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начали судить депутата городской думы: подробности заседания

В Екатеринбурге со второй попытки началось рассмотрение уголовного дела депутата городской думы Виталия Чачина.

Парламентарию вменяют пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях. Первое основное судебное заседание было назначено на 30 января. Однако тогда оно не состоялось из-за неявки самого депутата.

Как передает корреспондент Накануне.RU из Верх-Исетского районного суда, сегодня заседание состоялось, гособвинитель зачитала материалы уголовного дела. По словам сотрудницы прокуратуры, Чачин заключил ограничивающее конкуренцию соглашение с другой организацией. В дальнейшем его компания выиграла ряд контрактов, при этом, по версии следствия, применялась схема "Таран", был извлечен доход на сумму более 286 млн рублей.

Виталий Чачин в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Материалы по делу Виталия Чачина в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Сам Чачин заявил, что ему непонятно, в чем его обвиняют. По его словам, может быть создан опасный прецедент. Депутат считает, что его дело сфабриковано.

"Я не понимаю, с кем я вступил в преступный сговор. Сам с собой я договориться не мог. Раздвоением личности не страдаю", - отметил народный избранник.

Адвокат Андрей Лизанец сообщил, что к половине из указанных в обвинении торгов Чачин не имел отношения, поэтому создание картеля исключено. Он настаивает на невиновности подзащитного.

В заседании объявлен перерыв до 6 марта. На нем продолжат исследование материалов дела.

Ранее следствие избрало Чачину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Депутату может грозить до пяти лет лишения свободы.

Виталий Чачин в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: суд, Чачин, заседание, депутат, Екатеринбург


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