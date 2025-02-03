Путин дал главе Тюменской области орден

Президент Владимир Путин наградил губернатора Тюменской области Александра Моора. Речь идёт об ордене Александра Невского.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Орден политик получил за большой вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.

Напомним, Александр Моор в 2023 г. переизбран на выборах губернатора Тюменской области с результатом в 78,77% голосов избирателей. Кандидат в губернаторы от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Владимир Пискайкин - 3,62%, кандидат от ЛДПР Денис Садовников - 8,26%". На выборах главы региона проголосовали 50,76% избирателей.