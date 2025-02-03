Shot: Исполнителей убийства главы федерации бокса ДНР может быть двое

В деле об убийстве главы федерации бокса ДНР Армена Саркисяна могут быть два исполнителя.

Предположительно, один из участников несколько месяцев следил за создателем батальона "АрБат", а другой якобы разрабатывал план подрыва и изготавливал СВУ. Ориентировки на подозреваемых переданы всем службам Москвы и Московской области, пишет Shot.

По одной из версий, за Саркисяном могли следить неизвестные. Эти люди якобы сняли квартиру в ЖК "Алые Паруса", чтобы не привлекать к себе внимание во время наблюдения. Сейчас проверяют всех жильцов, особенно арендаторов. В доме – пропускная система и хорошая охрана.