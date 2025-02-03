До 2 млн рублей увеличился штраф за продажу детям вейпов и табака

Административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов увеличились в России. Документ подписал сегодня Владимир Путин, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Читайте также: Выросли штрафы за продажу табака детям

Теперь за продажу детям сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции нужно будет заплатить от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей — для должностных лиц и от 1,5 до двух миллионов рублей - для юридических.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями гражданам теперь грозит штраф от десяти до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 90 до 120 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 50 до 90 тысяч рублей и от 120 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Также российский президент подписал закон о штрафах за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок. Он составит 40 - 60 тысяч рублей для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 600 тысяч — для юридических лиц.

Ранее мы писали, что ежегодно 240 тысяч человек умирают от курения. Это больше, чем людей, которые гибнут в автокатастрофах. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат фракции "Новые люди" Ксения Горячева, сообщает ДумаТВ.

В октябре представители партии предложили запретить продажу табачной продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года — даже после достижения ими совершеннолетия. В список входят табачная или никотинсодержащая продукция, кальяны и устройства для курения.