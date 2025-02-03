Стоимость проезда на "Львенке" между Екатеринбургом и Верхней Пышмой вырастет в марте

Стоимость проезда в трамвае "Львенок" от Екатеринбурга до Верхней Пышмы вырастет, начиная с марта. Соответствующие изменения в тарифы внесла Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, цена билета будет отличаться в зависимости от маршрута. Проезд по первой зоне - от трамвайного кольца до остановки "Развилки" в Верхней Пышме обойдется в 25 рублей, как и проезд по третьей - от остановки "Пышминские озерки" до "Фрезеровщиков" в Екатеринбурге. За проезд по второй зоне - от станции "Озеро Лебяжье" до "Чуцкаева" придется отдать уже 34 рубля.

При этом, проезд через все три зоны будет стоить 43,5 рубля.