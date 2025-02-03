СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ могут стать местом для встречи Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, вероятно, встретятся в Саудовской Аравии или ОАЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские источники, знакомые с ходом организации встречи.

По их данным, за последние недели высокопоставленные чиновники из России нанесли визиты и в Саудовскую Аравию, и в ОАЭ. При этом что в Москве по-прежнему не поддерживают идею проведения встречи на этих площадках, поскольку обе страны имеют тесные связи с США в сфере безопасности.

В конце января в Анкаре заявили, что информация СМИ о планируемых переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами.

В МИД РФ отмечали, что у России пока нет прямых контактов с новой американской администрацией, как и какой-то определенности по поводу возможного разговора лидеров двух стран.