В Екатеринбурге определили зеленые зоны, которые могут благоустроить в 2026 году

В Екатеринбурге завершен сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, за две недели, что шло голосование, свое мнение выразили более 25,5 тысяч екатеринбуржцев. Пространства, которые выбирали чаще всего, будут представлены в рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".

Всего таких локаций восемь, по одной от каждого района:

Преображенский парк (вторая очередь, второй этап)

Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова

Участок набережной Исети и Ольховки по улице Гражданской

Основинский парк

Сквер по улице Амундсена

Парк имени 50-летия Советской власти (второй этап)

Бульвар по улице Культуры

Парк имени Чкалова.

Какая из этих зеленых зон будет благоустроена в 2026 году, определится в ходе финального этапа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, голосование пройдет весной нынешнего года.

Напомним, прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге были сквер у Оперного театра, набережная Исети, парк "Зеленая роща", Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк, а также Летний парк "Уралмаш".