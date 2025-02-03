В Екатеринбурге определили зеленые зоны, которые могут благоустроить в 2026 году
В Екатеринбурге завершен сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.
Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, за две недели, что шло голосование, свое мнение выразили более 25,5 тысяч екатеринбуржцев. Пространства, которые выбирали чаще всего, будут представлены в рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".
Всего таких локаций восемь, по одной от каждого района:
- Преображенский парк (вторая очередь, второй этап)
- Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова
- Участок набережной Исети и Ольховки по улице Гражданской
- Основинский парк
- Сквер по улице Амундсена
- Парк имени 50-летия Советской власти (второй этап)
- Бульвар по улице Культуры
- Парк имени Чкалова.
Какая из этих зеленых зон будет благоустроена в 2026 году, определится в ходе финального этапа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, голосование пройдет весной нынешнего года.
Напомним, прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге были сквер у Оперного театра, набережная Исети, парк "Зеленая роща", Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк, а также Летний парк "Уралмаш".