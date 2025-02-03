03 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге определили зеленые зоны, которые могут благоустроить в 2026 году

В Екатеринбурге завершен сбор предложений по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.
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Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, за две недели, что шло голосование, свое мнение выразили более 25,5 тысяч екатеринбуржцев. Пространства, которые выбирали чаще всего, будут представлены в рейтинговом голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".

Всего таких локаций восемь, по одной от каждого района:

  • Преображенский парк (вторая очередь, второй этап)
  • Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова
  • Участок набережной Исети и Ольховки по улице Гражданской
  • Основинский парк
  • Сквер по улице Амундсена
  • Парк имени 50-летия Советской власти (второй этап)
  • Бульвар по улице Культуры
  • Парк имени Чкалова.

Парк Чкалова в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Какая из этих зеленых зон будет благоустроена в 2026 году, определится в ходе финального этапа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, голосование пройдет весной нынешнего года.

Напомним, прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге были сквер у Оперного театра, набережная Исети, парк "Зеленая роща", Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк, а также Летний парк "Уралмаш".

Теги: парки, зоны, благоустройство, голосование, Екатеринбург


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Ранее 16.01.2025 11:22 Мск В Екатеринбурге стартует голосование за новые парки для благоустройства

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