В Перми на семилетнюю девочку упал лед и снег с крыши

В Индустриальном районе Перми на семилетнюю девочку упал снег и лед с крыши, сообщили Накануне.RU в Пермской станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, 31 января, однако известно о произошедшем стало известно только сегодня. Ребенка госпитализировали.

По данным пресс-службы городского УМВД, на девочку 2017 года рождения упал снег с козырька балкона по ул. Мира. Девочке назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка.