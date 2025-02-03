Более 5,6 млн рублей отдал мошенникам подросток из Москвы

Более 5,6 млн рублей отдал мошенникам 17-летний москвич.

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Как пишут "Известия", они представились сотрудниками мобильного оператора и предложили продлить договор обслуживания. Также парню позвонили якобы сотрудники "Госуслуг", Росфинмониторинга и Федеральной службы безопасности. Они уверяли, что в отношении него совершаются мошеннические действия и попросили выслать код из смс.

В итоге по видеосвязи молодого человека уговорили вскрыть сейф родителей, но парень сказал, что не знает код от него.

В то же время парню звонил якобы сотрудник "Росфинмониторинга". Он просил узнать пароли от телефона родителей и сделать фотографии банковских карт.

В итоге мошенники получили более 1,5 млн рублей, 30 тыс. долларов и 12 тыс. евро. Парень передал деньги курьеру, назвав кодовое слово "Титаник".

Молодой человек обратился в полицию. Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что злоумышленники начали использовать новую схему, предлагая жертвам получить промокод на 10 тыс. руб. от имени Ozon. При этом маркетплейс не имеет к этому никакого отношения. Как сообщает МВД России, злоумышленники для получения ненастоящего промокода передают жертвам ссылку для того, чтобы связаться якобы с личным менеджером через WhatsАpp, однако после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, который переедет к мошенникам.