"Уральские авиалинии" оштрафовали на 100 тысяч рублей за "непосадочные талоны"

Авиакомпании "Уральские авиалинии" назначили административный штраф в размере 100 тыс. рублей за "непосадочные талоны", которые оказались на руках у пассажиров.

Как сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, на перевозчика поступали жалобы от пассажиров. В ходе проверки было установлено три аналогичных случая. В одном из них пассажиры купили билеты на перелет в октябре 2024 года рейсом "Сочи - Екатеринбург", однако перевозчик не предоставил им места, так как перед рейсом воздушное судно было заменено на самолет меньшего размера.

Тоже самое произошло и с рейсами "Сочи - Уфа" и "Барнаул - Сочи" в августе и сентябре 2024 года.

"По постановлению Свердловского транспортного прокурора за введение потребителя в заблуждение относительно действительной возможности исполнения договора воздушной перевозки в соответствии с приобретенными билетами, авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.", - сообщили в прокуратуре.