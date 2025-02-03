На Южном Урале задержали железнодорожников, похитивших более 800 кг металлолома

В Магнитогорске Челябинской области транспортные полицейские задержали работников железной дороги по подозрению в краже металла на сумму 18 000 рублей.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, 5 января 2025 года в Магнитогорский линейный отдел полиции поступило сообщение о хищении металлолома с железнодорожной станции Смеловская.

Транспортные полицейские выяснили, что украдено более 800 кг различных деталей верхнего строения пути. Сумма причиненного ущерба составила 18 000 рублей.

Сотрудники транспортной полиции в ходе розыска установили личности подозреваемых — ими оказались трое работников Магнитогорской дистанции пути ОАО "РЖД".

Задержанные рассказали, что 12 июля 2024 года во время рабочей смены они похитили с территории станции Смеловская первую часть металлолома, а вторую часть вывезли 1 августа. Подельники загрузили демонтированные детали верхнего строения пути в рабочую машину и вывезли в пункт приема металлолома. Вырученные деньги в размере 14 250 рублей железнодорожники поделили между собой.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о краже. В ходе предварительного следствия задержанные полностью признали свою вину и возместили ущерб в полном объеме.