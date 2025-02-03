Mash: Покушение на главу федерации бокса ДНР готовили несколько недель

Появилась информация о возможных деталях подготовки покушения на главу федерации бокса ДНР и основателя батальона "Арбат" Армена Саркисяна. Его могли готовить несколько недель.

По одной из версий, за Саркисяном могли следить неизвестные. Эти люди якобы сняли квартиру в ЖК "Алые Паруса", чтобы не привлекать к себе внимание во время наблюдения. Сейчас проверяют всех жильцов, особенно арендаторов. В доме – пропускная система и хорошая охрана.

Одна из жительниц, ведущая Алла Довлатова, рассказала Mash, что в последнее время часто видела подозрительных не местных в доме. Во время взрыва лифт не работал — ведущая спустилась вниз, увидела толпу и машины "скорой помощи". С её слов, сильно пахло горелым.

Взрыв случился прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина.