Основатель батальона "Арбат" умер в реанимации
Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание после взрыва в ЖК "Алые Паруса", сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, предварительная причина смерти — проникающее ранение груди осколком в районе сердца.
Ранее сообщалось, что Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в элитном ЖК. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар.
46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он находится в розыске на Украине.