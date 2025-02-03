Основатель батальона "Арбат" умер в реанимации

Президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона "Арбат" Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание после взрыва в ЖК "Алые Паруса", сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, предварительная причина смерти — проникающее ранение груди осколком в районе сердца.

Ранее сообщалось, что Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб, четверо пострадали при взрыве в элитном ЖК. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар.

46-летний Саркисян занимался подготовкой российских бойцов в Горловке. Он находится в розыске на Украине.