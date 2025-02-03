03 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Для учителей сделали чат-бот, помогающий с бюрократической нагрузкой

Не добившись реального снижения бессмысленной бюрократической нагрузки на школьных учителей, Рособрнадзор создал чат-бот "Помощник Рособрнадзора" в "Сферуме". У учителей теперь появятся новые преимущества использования "Сферума".
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Ранее чат-бот запустили в тестовом режиме, теперь он доступен учителям по всей России. Для этого нужно быть зарегистрированным в "Сферуме" и иметь подтвержденную "роль" учителя. Чат-бот будет призван помогать учителям получить оперативные ответы на вопросы о заполнении бюрократической нагрузки. О том, что в школе ее вообще не должно быть, не упоминается, настолько прочно она стала частью жизни учителя.

Часть ответов чат-бот дает автоматически. Если же вопрос требует более детального рассмотрения, то его перенаправят эксперту.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев хвалит чат-бот. Его ведомство "продолжает внедрять современные технологии для повышения качества взаимодействия с гражданами и профессиональным сообществом".

В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали.

Теги: школа, бюрократия


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