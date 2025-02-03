Песков: Ракетный удар ВСУ по интернату в Судже - чудовищная провокация

Ракетный удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в городе Суджа Курской области - чудовищная провокация. Так сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут "Известия".

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Представитель Кремля заявил, что удар ВСУ по гражданскому объекту в Судже продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве.

Первого февраля ВСУ нанесли ракетный удар по зданию интерната в городе Судже. В Министерстве обороны назвали это военным преступлением.

"Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области", — заявили в ведомстве.

По некоторым данным, в школе-интернате находились россияне, захваченные ВСУ на оккупированных территориях.

Точной информации о пострадавших до сих пор нет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее мы сообщали, что военнослужащим 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ вменили расправу над мирными жителями села Русское Поречное. Среди солдат, попавших под следствие, – старший солдат Евгений Фабрисенко, а также командир 11 роты 4 батальона с позывным "Кум" и военные с позывными "Мотыль", "Проводник" и "Художник".

Указанные солдаты в сентябре 2024 г. вторглись в Курскую область. Позже в Суджанском районе Фабрисенко задержан бойцами армии России. Во время допроса он признал вину и привёл детали того, что он и его сослуживцы сделали с мирными россиянами. 28 сентября – 24 ноября Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник" и "Художник", исполняя приказы "Кума", убили в селе Русское Поречное 11 мужчин и 3 женщин. Также они изнасиловали 8 женщин, которых потом убили. Тела 22 убитых перенесли в подвалы частных жилых домов села Русское Поречное