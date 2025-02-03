03 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В полиции Екатеринбурга новый руководитель: Метелица ушел в Главк

В понедельник, 3 февраля, в УМВД по Екатеринбургу личному составу гарнизона представили нового руководителя. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова на эту должность назначен полковник полиции Виктор Позняк.

В церемонии представления приняли участие заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области – начальник полиции генерал-майор Александр Воронежский, прокурор Екатеринбурга старший советник юстиции Светлана Кузнецова, первый заместитель главы города Игорь Сутягин, первый зампредседателя Екатеринбургской думы Михаил Матвеев, а также прежний глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица.

Виктор Позняк представлен в качестве главы УМВД по Екатеринбургу(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Новое служебное удостоверение вновь назначенному руководителю екатеринбургского гарнизона вручил генерал Воронежский, который пожелал ему успехов на ответственном посту, оперативно сплотиться с коллективом и принять максимум усилий для более надежной защиты от проявлений криминала жителей Екатеринбурга. В свою очередь, Виктор Позняк поблагодарил за оказанное высокое доверие и заверил, что в кратчайший срок ознакомится с обстановкой и приступит к решению поставленных задач. Присутствующие на встрече высокие гости поздравили его от души, а также выразили слова благодарности подполковнику полиции Максиму Метелица за конструктивное взаимодействие по вопросам правопорядка. С сегодняшнего дня он перешел на работу в Главк заместителем начальника полиции", - рассказал полковник Горелых.

Виктор Позняк представлен в качестве главы УМВД по Екатеринбургу(2025)|Фото: В.Н. Горелых

По его сведениям, среди приоритетных направлений, которыми вплотную займется новый руководитель ГорУВД – комплектование гарнизона, профилактика киберпреступности, подготовка к мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и ряд других важных направлений.

Справка

Виктор Викторович Позняк родился 25 сентября 1984 года в селе Калиновское Камышловского района Свердловской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году после окончания института МВД с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска УВД Железнодорожного района Екатеринбурга. В 2014 году возглавил угрозыск ГорУВД. В 2021 году его назначили заместителем начальника полиции столицы Среднего Урала. Спустя два года он перешел на работу в подразделение по борьбе с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области.

Виктор Позняк(2025)|Фото: В.Н. Горелых

За вклад в борьбу с преступностью полковник Позняк более 50 раз поощрялся, в том числе награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" 3, 2, 1 степени и медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Теги: МВД, Позняк, Метелица, полиция, назначение, Екатеринбург


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Ранее 31.01.2025 10:24 Мск Начальником полиции Екатеринбурга может стать Виктор Позняк

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