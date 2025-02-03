Аренда жилья с правом выкупа: "Атомстройкомплекс" запустил новую программу в Екатеринбурге

Компания "Атомстройкомплекс" запустила в Екатеринбурге новую программу покупки жилой недвижимости с отсрочкой основного платежа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, программа позволяет заехать в квартиру до ее покупки при заключении договора долгосрочной аренды с правом выкупа. Она действует на уже готовое жилье от "Атома", в том числе на квартиры, укомплектованные мебелью и бытовой техникой.

Программа "Арендотека" позволяет покупателю приобрести жилье даже в условиях высоких ставок по базовым ипотечным программам. "Атом" предлагает квартиры различной планировки: студии, двух- и трехкомнатные квартиры, и даже редкие на рынке квартиры со вторым светом и антресолями. Покупатель также может выбрать формат "заезжай и живи": с меблированными гостиной, спальней, кухонной зоной и ванной. Либо он может заехать со своей мебелью в квартиру с чистовой отделкой от "Атома".

"Договор на проживание заключается на 11 месяцев, в любой момент клиент может его прекратить и выкупить жилье. Стоимость квартиры и ставка аренды, близкая к рыночной, фиксируется на весь срок действия договора. Важно, что по условиям программы ежемесячные платежи уменьшают выкупную стоимость квартиры. Это выгодно отличает "Арендотеку" от обычной аренды", - рассказал директор по маркетингу и аналитике компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Такая форма рассрочки с правом проживания пока не имеет аналогов на уральском рынке и пользуется спросом у покупателей. Из-за высоких ставок по депозитам и возросшим срокам продажи "вторичного" жилья она интересна многим: тем, кто не готов выводить деньги с вкладов прямо сейчас, либо ждет продажи квартиры или не подпадает под льготные программы кредитования.

Воспользовавшись "Арендотекой", можно жить в готовом жилье уже здесь и сейчас, и ждать либо завершения сделок, раскрытия депозита или выгодных ипотечных ставок. В дальнейшем "Атом" рассматривает возможность расширения пула объектов, на которые распространяется предложение.

Подробнее с условиями программы "Арендотека" и списком объектов, которые в ней участвуют, можно ознакомиться на сайте.