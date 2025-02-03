Новые рейсы из России в Нячанг и Хайнань запустит "Аэрофлот" в марте этого года

Новые рейсы из России появятся во вьетнамский Нячанг и китайскую провинцию Хайнань. Сейчас россияне могут летать без пересадок только во вьетнамский Хошимин. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

По его словам, запуск рейсов планируется на конец марта.

"Мы планируем открыть новое направление во Вьетнам, в город Нячанг. И также мы собираемся расширить нашу региональную программу полетов на остров Хайнань из трех городов России", — сказал Александровский.

Самолеты на остров Хайнань будут вылетать из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали, что Израиль и Россия могут запустить прямой авиарейс Москва - Эйлат. Как заявила израильский посол в Москве Симона Гальперин, это произойдет в ближайшее время.

По ее словам, ведется работа над расширением туристических связей между двумя странами. Израиль планирует пригласить туроператоров, авиакомпании и журналистов, чтобы показать, как страна возвращается в сферу туризма по мере восстановления ситуации в регионе, сообщает ТАСС.