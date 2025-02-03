Темой "Разговора о важном" с астраханскими лицеистами Игорь Седов выбрал вопросы технологического суверенитета

Глава Думы Астрахани продолжает участвовать в проекте «Разговоры о важном». Сегодня председатель Городской Думы Игорь Седов посетил лицей № 1. После торжественной церемонии поднятия государственного флага для учащихся был проведен ставший уже традиционным классный час «Разговоры о важном». В этот раз занятие прошло на тему «Технологическое предпринимательство и его роль в современной экономике».

Игорь Седов рассказал о том, что технологический суверенитет – это способность страны независимо от других стран разрабатывать, производить и внедрять передовые технологии. Для России это вопрос не только экономической устойчивости, но и национальной безопасности.

В завершение встречи Игорь Седов отметил, что традиция вести «Разговоры о важном» – важная и нужная, а также пожелал старшеклассникам определиться с профессией.

«Желаю вам выбрать в жизни дело по душе. Я также надеюсь, что с этого урока вы уйдете с сомнениями. Уверен, сомнения движут людьми. Именно сомневаясь, мы задаем себе вопросы, а вопросы, в свою очередь, приводят к истине», – напутствовал учащихся председатель Городской Думы.